11:41, 25 марта 2026Силовые структуры

Стало известно о наградах погибшим при взрывах смертников в Москве полицейским

Трое полицейских, погибших при взрывах в Москве, представлены к наградам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники полиции Максим Горбунов и Илья Климанов, погибшие при задержании смертника на юге Москвы, а также их коллега Денис Братущенко, погибший при взрыве на площади Савеловского вокзала, представлены к наградам. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении полицейских орденами Мужества посмертно. Они ценой собственной жизни предотвратили теракты, которые могли унести жизни многих людей.

В ночь на 24 декабря 2025 года Павел Голубенко попытался установить самодельное взрывное устройство (СВУ) под днище служебного автомобиля ДПС возле отдела полиции на Елецкой улице. Его заметили сотрудники полиции Максим Горбунов и Илья Климанов и попытались задержать, но СВУ было приведено в действие. Его заряд составлял около килограмма взрывчатого вещества.

24 февраля 22-летний террорист совершил подрыв полицейского автомобиля возле Савеловского вокзала. Находившиеся в салоне двое инспекторов ДПС получили травмы, их госпитализировали. Одного врачи не смогли спасти.

