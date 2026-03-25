Волонтер Исаенко рассказал, что Киев охотится на российских волонтеров

Власти Украины ведут охоту на российских волонтеров и назначают за их головы большие награды. Об этом сообщил организатор гуманитарной миссии «Марш Мира» Дмитрий Исаенко в беседе с ТАСС.

«За волонтерами идет охота. Я был похищен в августе 2022 года на территории Запорожской области, до сих пор не выяснили личности тех, кто меня похитил, известен только заказчик», — сказал гуманитарщик, подчеркнув, что это не менее важный фронт, чем линия боевого соприкосновения.

Исаенко также отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины регулярно атакуют волонтеров.

Ранее в Екатеринбурге предложили отправлять на СВО брошенные на улицах города машины жителей. Речь шла об автомобилях, которые годами стоят на одних и тех же местах, и не используются по назначению.