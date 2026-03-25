Связь с женатым мужчиной закончилась для сотрудницы кафе тайным унижением

Пользовательница Reddit с ником Qtakhisis рассказала о том, как унизила любовницу своего мужа после того, как узнала об их связи. По словам автора, для этого она использовала дружеские связи.

Женщина отметила, что, когда измена раскрылась, она выгнала супруга из дома и отправилась в кафе, в котором работала его любовница. «Я была довольно дружна со всеми, кто там работал, особенно с ее начальницей. Поэтому я решила рассказать ей о своих чувствах. Я зашла в заведение и нашла свою хорошую подругу. Пока любовница мужа готовила мне сэндвич, стоя рядом со своим боссом, я со слезами на глазах жаловалась на неверность супруга во всех деталях», — написала автор.

Обманутая женщина раскрыла все подробности, кроме одной: она не стала называть имя любовницы. «Начальница любовницы во всем была со мной согласна. Другие работники, с которыми я дружила, тоже высказались. Интриганка была унижена, но ничего не могла сказать. Ведь ей не хотелось, чтобы все узнали, что это была она. И знаете что? Сэндвич мне тоже достался бесплатно», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit, случайно ставшая любовницей, опозорилась перед женой своего бойфренда. Та появилась на пороге квартиры, когда пара была в кровати без одежды.