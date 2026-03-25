02:32, 25 марта 2026

Связь с женатым мужчиной закончилась для сотрудницы кафе тайным унижением

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Qtakhisis рассказала о том, как унизила любовницу своего мужа после того, как узнала об их связи. По словам автора, для этого она использовала дружеские связи.

Женщина отметила, что, когда измена раскрылась, она выгнала супруга из дома и отправилась в кафе, в котором работала его любовница. «Я была довольно дружна со всеми, кто там работал, особенно с ее начальницей. Поэтому я решила рассказать ей о своих чувствах. Я зашла в заведение и нашла свою хорошую подругу. Пока любовница мужа готовила мне сэндвич, стоя рядом со своим боссом, я со слезами на глазах жаловалась на неверность супруга во всех деталях», — написала автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Обманутая женщина раскрыла все подробности, кроме одной: она не стала называть имя любовницы. «Начальница любовницы во всем была со мной согласна. Другие работники, с которыми я дружила, тоже высказались. Интриганка была унижена, но ничего не могла сказать. Ведь ей не хотелось, чтобы все узнали, что это была она. И знаете что? Сэндвич мне тоже достался бесплатно», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit, случайно ставшая любовницей, опозорилась перед женой своего бойфренда. Та появилась на пороге квартиры, когда пара была в кровати без одежды.

    Последние новости

    Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

    В Москве проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток на осложнения

    В Москве на десять тысяч увеличат количество бюджетных мест в колледжах

    Связь с женатым мужчиной закончилась для сотрудницы кафе тайным унижением

    ВСУ применили нестандартные частоты для атаки по Донецку

    В Подмосковье спасли пролежавшую восемь часов в снегу 84-летнюю пенсионерку

    Манул Тимофей из Московского зоопарка во второй раз остался без невесты

    Учительница музыки призналась в сексе с несовершеннолетним

    Спортсмен без рук и ног застрелил человека во время ссоры в автомобиле

    Обнаружена неожиданная польза привычной ягоды при диабете

    Все новости
