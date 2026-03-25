Сын ставшей жертвой взрыва в Севастополе многодетной женщины дал первый комментарий

Сын жертвы взрыва в Севастополе заявил о шоке от произошедшего

Сын многодетной женщины, ставшей жертвой разрушительного взрыва в Севастополе, в своем первом комментарии по ситуации назвал произошедшее шоком. Об этом Иван Родиков заявил в беседе с РИА Новости.

«Я понятия не имею, что там случилось. Идет следствие. Для меня самого это стало шоком», — сказал он.

Сам Родиков с семьей живет по другому адресу. Его брат до сих пор числится пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что квартира многодетной россиянки могла быть эпицентром взрыва. 50-летняя женщина работала кассиром в бухгалтерии. Четыре ее дочери находятся в больнице.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

