13:47, 24 марта 2026Россия

Появились данные о владельцах ставшей эпицентром мощного взрыва квартиры в Севастополе

В квартире в Севастополе, где прогремел взрыв, жила воцерковленная семья
Майя Назарова

Фото: Сергей Павлив / ТАСС

В квартире пятиэтажного дома на улице Корчагина в Севастополе, где прогремел взрыв, жила воцерковленная семья с ребенком-готом. Такие данные о владельцах появились у Telegram-канала Daily Storm.

Один из жильцов отметил, что эпицентр взрыва находился в этой квартире. Мужчина отметил, что у супругов было около семи детей. Семью севастополец назвал хорошей.

«Абсолютно не маргиналы. Никаких странных людей в квартиру не водили», — подчеркнул он.

Горожанин только смущало поведение одного из старших детей пары. Он поделился, что подросток был нелюдимым и постоянно носил черные вещи.

До этого стало известно, что мощный взрыв, прогремевший в Севастополе в ночь на 24 марта, повредил минимум шесть многоквартирных домов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что специалисты полностью исключили версию о взрыве бытового газа.

Мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось.

    В Россию начали ехать мигранты из новой страны

    Бывшего главного тренера «Спартака» уволили из клуба чемпионата Мексики

    Риски исчезновения фисташек в России из-за войны в Иране оценили

    Появились подробности судьбы 68 дней державшего позиции в окружении российского бойца

    Ушедший из России люксовый бренд обратился в Роспатент

    Apple назвала дату анонса iOS 27

    Российский дипломат отреагировал на возможный отказ от нейтралитета страны ЕС

    Ветеран ФСБ раскрыл детали изощренной маскировки бомб в обычные предметы

    Миллиардер заполнила дом свиньями и разозлила соседей

    Все новости
