11:31, 24 марта 2026Россия

Раскрыта личность одной из жертв мощного взрыва в Севастополе

Mash: Мать пятерых детей стала жертвой мощного взрыва в пятиэтажке в Севастополе
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мать пятерых детей стала одной из жертв мощного взрыва в пятиэтажном доме в Севастополе. Ее личность раскрыл Telegram-канал Mash.

50-летняя россиянка работала кассиром в бухгалтерии. Как утверждает издание, четыре дочери женщины в больнице, сын пропал без вести.

По последним данным, в трагедии в Севастополе пострадали 12 человек, трое из них дети. Следователи исключают взрыв бытового газа в качестве причины происшествия.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

