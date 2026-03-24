Одну из версий взрыва в многоквартирном доме в Севастополе исключили

Развожаев: Версию взрыва газа в жилом доме в Севастополе исключили

В Севастополе полностью исключили версию взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Павла Корчагина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.

«Если говорить и о причинах — совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это подтвердили все специалисты», — сказал он.

Ранее в Следственном комитете сообщили «Ленте.ру», что взрыв квалифицировали как преступление по неосторожности. По данным ведомства, хлопок произошел в одной из квартир на первом этаже. Хозяйка этой квартиры стала одной из жертв происшествия. Ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 10 человек, еще двоих не спасли. Как рассказал Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.