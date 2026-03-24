Мощный взрыв дома в Севастополе квалифицировали как преступление по неосторожности

СК возбудил дело после взрыва дома в Севастополе по статье 109 УК РФ

Мощный взрыв жилого дома в Севастополе квалифицировали как преступление по неосторожности, на месте ЧП работают следователи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование ведется по статье 109 («Причинения смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным СК, 23 марта в одной из квартир на первом этаже дома по улице Павла Корчагина произошел хлопок, в результате которого обрушились конструкции здания. Жертвами ЧП стала хозяйка этой квартиры. Ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Несколько жильцов дома госпитализированы с травмами.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия для установления его причин.

Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины. Пострадали восемь человек.