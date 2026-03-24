Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 24 марта 2026Россия

Разрушения после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе сняли на видео

МЧС опубликовало кадры с разрушениями после взрыва в жилом доме в Севастополе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось новое видео с разрушениями после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе. Ролик опубликовало городское управление МЧС в Telegram.

На кадрах видно, что здание получило серьезные повреждения, заметны следы копоти, выбиты десятки окон. Земля вокруг усыпана обломками, часть из которых упала на припаркованные машины. Стены частично обрушены.

Как рассказали в ведомстве, пожар полностью потушен. Спасатели продолжают разбор конструкций.

Ранее в сети появилась запись, сделанная, предположительно, сразу после взрыва. На ней видно, как из окон валит дым, а также заметно возгорание в одной из квартир.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще восемь пострадали. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арабские страны передумали оставаться в стороне от ударов по Ирану

    Выросло число пострадавших при мощном взрыве в Севастополе

    При проверке водителей на алкоголь предложили отказаться от понятых

    Преемника Decathlon собрались банкротить

    Клуб НХЛ подписал контракт с вратарем СКА

    Экс-глава Пентагона рассказал о тупике для США в Иране

    Жителям городов рассказали о весенних угрозах

    Разрушения после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе сняли на видео

    Россиянина нашли бездыханным в арендованной комнате в Индии

    Бумажная обертка от конфеты помогла раскрыть расправу над россиянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok