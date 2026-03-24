Разрушения после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе сняли на видео

В сети появилось новое видео с разрушениями после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе. Ролик опубликовало городское управление МЧС в Telegram.

На кадрах видно, что здание получило серьезные повреждения, заметны следы копоти, выбиты десятки окон. Земля вокруг усыпана обломками, часть из которых упала на припаркованные машины. Стены частично обрушены.

Как рассказали в ведомстве, пожар полностью потушен. Спасатели продолжают разбор конструкций.

Ранее в сети появилась запись, сделанная, предположительно, сразу после взрыва. На ней видно, как из окон валит дым, а также заметно возгорание в одной из квартир.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще восемь пострадали. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.