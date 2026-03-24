Описан масштаб разрушений после мощного взрыва в Севастополе

ТАСС: Минимум шесть многоквартирных домов повреждены взрывом в Севастополе

Мощный взрыв, прогремевший в Севастополе в ночь на 24 марта, повредил минимум шесть многоквартирных домов. О масштабе разрушений рассказал корреспондент ТАСС.

По его словам, часть квартала в районе происшествия оцеплена. Выбитые взрывной волной стекла разлетелись на десятки метров. Помимо дома № 14, где находился эпицентр взрыва, и дома № 20, пострадавшего от огня, повреждены еще как минимум четыре рядом стоящих дома.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что специалисты полностью исключили версию о взрыве бытового газа.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось. Предположительно, именно в ее квартире произошел взрыв. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, сын хозяйки квартиры, молодой человек 2006 года рождения, числится пропавшим без вести.