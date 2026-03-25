18:56, 25 марта 2026Мир

Трамп высказался о великом военном достижении США в Иране

Трамп: Демократы создают хаос, чтобы отвлечь от великого военного достижения
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Демократы создают внутренний хаос, чтобы отвлечь от великого военного достижения США в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Ненавидящие страну демократы пытаются создать внутренний хаос, чтобы отвлечь внимание от великого военного достижения, которого мы добиваемся в Иране», — написал американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что демократам не нравится видеть, как американские военные побеждают «полностью и решительно», но общественность видит, что происходит.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

