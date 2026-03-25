Экономика
18:51, 25 марта 2026Экономика

ЦБ отреагировал на просьбу банкиров не навязывать им MAX

Центробанк счел подтверждения финопераций через MAX преждевременными
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Говорить о скором утверждении механизма подтверждения дистанционных финансовых операций россиян через мессенджер МАХ пока преждевременно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителей Центробанка (ЦБ).

Ранее с просьбой не навязывать клиентам вышеуказанный мессенджер в Банк России обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). В своем обращении представители организации призвали регулятор и правительство внести изменения в норму законопроекта «Антифрод 2.0».

Власти настаивали, что подтверждать финансовые операции, проводимые удаленно, необходимо при помощи и СМС, и сообщений в мессенджере МАХ. Представители финсектора сочли подобное двойное подтверждение «юридически избыточной и необоснованно затратной» процедурой. Ежегодные затраты они оценили в миллиарды рублей.

В ЦБ подтвердили факт получения соответствующего запроса от НСФР, отметив, что эта норма находится в компетенции Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). В то же время в регуляторе отдельно подчеркнули, что считают преждевременным «рассматривать в отношении финансовой отрасли реализацию инициативы обязательного подтверждения волеизъявления через MAX».

    Последние новости

    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Названы самые желанные дни для свадеб

    Россиянам назвали основание для отказа в шенгенской визе

    В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»

    Женщина похитила 11-летнего обидчика сына и попала под суд

    Экс-губернатор Курской области заявил о получении Старовойтом многомиллионных «откатов»

    Советский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Силу грядущих в Москве дождей оценили

    Министр обороны Литвы проведет переговоры в Киеве из-за БПЛА

    Генсек ООН предупредил об угрозе новой масштабной войны

    Все новости
