ЦБ отреагировал на просьбу банкиров не навязывать им MAX

Центробанк счел подтверждения финопераций через MAX преждевременными

Говорить о скором утверждении механизма подтверждения дистанционных финансовых операций россиян через мессенджер МАХ пока преждевременно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителей Центробанка (ЦБ).

Ранее с просьбой не навязывать клиентам вышеуказанный мессенджер в Банк России обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). В своем обращении представители организации призвали регулятор и правительство внести изменения в норму законопроекта «Антифрод 2.0».

Власти настаивали, что подтверждать финансовые операции, проводимые удаленно, необходимо при помощи и СМС, и сообщений в мессенджере МАХ. Представители финсектора сочли подобное двойное подтверждение «юридически избыточной и необоснованно затратной» процедурой. Ежегодные затраты они оценили в миллиарды рублей.

В ЦБ подтвердили факт получения соответствующего запроса от НСФР, отметив, что эта норма находится в компетенции Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). В то же время в регуляторе отдельно подчеркнули, что считают преждевременным «рассматривать в отношении финансовой отрасли реализацию инициативы обязательного подтверждения волеизъявления через MAX».