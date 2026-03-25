18:21, 25 марта 2026

Уехавший в США российский блогер пожаловался на болезнь и «чуть не сдох»

Уехавший в США блогер Илья Мэддисон заявил, что заболел вирусной пневмонией
Маргарита Щигарева
Фото: Telegram-канал Maddysontg

Уехавший в США популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, заявил, что заболел вирусной пневмонией. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Я довольно сильно заболел, уже больше недели лежу, даже антибиотики прописали. По сути, у меня пневмония, пусть и вирусная», — пожаловался Давыдов. Блогер также добавил, что в первые дни болезни «чуть не сдох». Как пояснил Мэддисон, у него были проблемы с дыханием и он испытывал боли.

Блогер добавил, что сейчас ему стало намного лучше, однако он все еще соблюдает постельный режим.

Ранее Давыдов раскрыл распространенные в Америке схемы мошенничества. Так, в США злоумышленники нередко подбрасывают под дверь фейковые посылки с гаджетами, которые при подключении к телефону могут украсть данные владельца.

