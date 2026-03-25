В Финляндии обвинили ЕС в попытке выиграть время для перевооружения за счет Украины

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил Европейский союз (ЕС) в попытке выиграть время для перевооружения под видом попыток добиться урегулирования на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, в действительности ЕС не работает над дипломатическим решением. Так он прокомментировал заявление комиссара ЕС по обороне Андрюса Кубилюса о необходимости увеличить производство ракет Patriot для Украины на фоне их дефицита.

Мема отметил, что поддерживая Киев вооружениями, Евросоюз стремится нанести России стратегическое поражение. Однако, по его мнению, это чревато разрушительными для блока последствиями.

Ранее Мема заявил, что Европа движется по очень опасному пути. Он пояснил, что согласно стратегии главы евродипломатии Каи Каллас, Европа должна продолжать прокси-войну на Украине как можно дольше, чтобы выиграть время для перевооружения. В связи с этим ЕС «переписал» предложенный США мирный план и выступает против американской инициативы. Он призвал вернуться к диалогу, чтобы избежать еще одной крупномасштабной войны в Европе.