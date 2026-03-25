Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 25 марта 2026Мир

В Финляндии обвинили ЕС в попытке выиграть время для перевооружения за счет Украины

Мема: ЕС под видом стремления к миру на Украине тянет время для перевооружения
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил Европейский союз (ЕС) в попытке выиграть время для перевооружения под видом попыток добиться урегулирования на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, в действительности ЕС не работает над дипломатическим решением. Так он прокомментировал заявление комиссара ЕС по обороне Андрюса Кубилюса о необходимости увеличить производство ракет Patriot для Украины на фоне их дефицита.

Мема отметил, что поддерживая Киев вооружениями, Евросоюз стремится нанести России стратегическое поражение. Однако, по его мнению, это чревато разрушительными для блока последствиями.

Ранее Мема заявил, что Европа движется по очень опасному пути. Он пояснил, что согласно стратегии главы евродипломатии Каи Каллас, Европа должна продолжать прокси-войну на Украине как можно дольше, чтобы выиграть время для перевооружения. В связи с этим ЕС «переписал» предложенный США мирный план и выступает против американской инициативы. Он призвал вернуться к диалогу, чтобы избежать еще одной крупномасштабной войны в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ходе СВО заметили резкие изменения

    Забывшим поменять права при смене фамилии россиянам напомнили о наказании

    Россиянка одолжила у брата сотни тысяч рублей и бесследно исчезла в Таиланде

    Число раненых при двух ударах ВСУ по предприятию в регионе России выросло

    Раскрыты преступления московских подростков под влиянием манипуляторов

    Россиянам назвали самые ликвидные трехлетние машины

    В ФАС высказались об ответственности за рекламу в Telegram и YouTube

    Продажи одной марки китайских автомобилей обрушились

    Мужчина разбогател на 80 миллионов рублей благодаря любви к жареной курице

    Появились новые подробности о разрушениях после взрыва в Севастополе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok