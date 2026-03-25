В Госдуме описали реакцию России при появлении ядерного оружия у Польши и Швеции

Картаполов: Россия обновит цели при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции

Россия обновит список целей для ответных ударов при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции. Такую возможную реакцию описал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.

По мнению парламентария, многие европейские политики не осознают, на какие риски идет страна, которая решается разместить на своей территории военные объекты с ядерным оружием.

Картаполов отметил, что поражение от ядерного боеприпаса неминуемо отразится на населении государства. Кроме того, окажется утраченной значительная часть страны.

До этого аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик допустил, что государство могло бы создать свое ядерное оружие в течение 5-10 лет. Еще раньше президент страны Кароль Навроцкий заявил, что он — сторонник появления у Польши ядерного оружия. Отмечалось, что европейские военные вели переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, поскольку США больше не рассматриваются ими как надежный партнер.