Наука и техника
08:13, 19 февраля 2026Наука и техника

В Польше высказались о возможности создания ядерного оружия

Аналитик Каспшик: Польша могла бы создать свое ядерное оружие в течение 5-10 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Польша могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5–10 лет, однако такой шаг был бы связан с серьезными рисками. Об этом рассказал аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик в интервью изданию Defence24.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он — сторонник появления у Польши ядерного оружия.

Ранее стало известно, что европейские военные ведут переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, поскольку США больше не рассматриваются ими как надежный партнер.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ничего хорошего в том, что Европа собирается обзавестись собственным ядерным арсеналом, нет.

