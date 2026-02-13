В России жестко отреагировали на планы Европы создать собственный ядерный арсенал

Депутат Колесник: Россия может уничтожить центры подготовки ядерного оружия в ЕС

Ничего хорошего в том, что Европа собирается обзавестись собственным ядерным арсеналом, нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что европейские военные ведут переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, поскольку США больше не рассматриваются ими как надежный партнер.

«Если Европа будет иметь ядерное оружие, то практически неминуемо может быть столкновение. Гонка ядерная как всегда приведет к третьей мировой войне. Даже начало удара тактическим зарядом может глобально переменить ситуацию, и дальше продолжится нанесение [ударов] уже стратегическим ядерным оружием», — выразил опасения депутат.

Парламентарий также задался вопросом, выдержит ли Европа финансово гонку вооружений. Он обратил внимание, что там все больше и больше зреет недовольство налогоплательщиков, чьи деньги идут на содержание армии.

«Все же берут пример с США. Там же прецедентное право. Американцы атакуют ядерные объекты Ирана, хотя где Иран, где США. А Европа-то у нас под боком находится, тем более Европа угрожает нам третьей мировой войной и нападением на Россию. С таким же успехом мы можем уничтожить центры подготовки ядерного оружия в Европе. Силы и средства у нас для этого есть. Те-то лупят по Ирану, а нам чего, сидеть и ждать, пока те ядерное оружие создадут?» — высказался Колесник.

9 февраля сообщалось, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России. Отмечается, что Европа, которая десятилетиями находилась под «ядерным зонтиком» США, теперь открыто обсуждает «новую форму альянса против России», основанную на французском или британском ядерном арсенале.

