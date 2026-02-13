Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 13 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России жестко отреагировали на планы Европы создать собственный ядерный арсенал

Депутат Колесник: Россия может уничтожить центры подготовки ядерного оружия в ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ничего хорошего в том, что Европа собирается обзавестись собственным ядерным арсеналом, нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что европейские военные ведут переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, поскольку США больше не рассматриваются ими как надежный партнер.

«Если Европа будет иметь ядерное оружие, то практически неминуемо может быть столкновение. Гонка ядерная как всегда приведет к третьей мировой войне. Даже начало удара тактическим зарядом может глобально переменить ситуацию, и дальше продолжится нанесение [ударов] уже стратегическим ядерным оружием», — выразил опасения депутат.

Парламентарий также задался вопросом, выдержит ли Европа финансово гонку вооружений. Он обратил внимание, что там все больше и больше зреет недовольство налогоплательщиков, чьи деньги идут на содержание армии.

Материалы по теме:
«Шахматист», «Рывок» и носитель «Посейдона». Какое смертоносное оружие получит Россия в 2026 году?
«Шахматист», «Рывок» и носитель «Посейдона».Какое смертоносное оружие получит Россия в 2026 году?
26 января 2026
Часы Судного дня: сколько секунд до ядерной полуночи показывает стрелка в 2026 году
Часы Судного дня:сколько секунд до ядерной полуночи показывает стрелка в 2026 году
29 января 2026

«Все же берут пример с США. Там же прецедентное право. Американцы атакуют ядерные объекты Ирана, хотя где Иран, где США. А Европа-то у нас под боком находится, тем более Европа угрожает нам третьей мировой войной и нападением на Россию. С таким же успехом мы можем уничтожить центры подготовки ядерного оружия в Европе. Силы и средства у нас для этого есть. Те-то лупят по Ирану, а нам чего, сидеть и ждать, пока те ядерное оружие создадут?» — высказался Колесник.

9 февраля сообщалось, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России. Отмечается, что Европа, которая десятилетиями находилась под «ядерным зонтиком» США, теперь открыто обсуждает «новую форму альянса против России», основанную на французском или британском ядерном арсенале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Банк России объяснил решение вновь снизить ключевую ставку

    В МОК объяснили отсутствие санкций к соревнующемуся в шлеме с российским флагом итальянцу

    Найден простой способ замедлить снижение функции почек

    Россияне, казах и украинец оказались под угрозой тюрьмы в Таиланде из-за азартных игр

    Бывший премьер Украины призвал Европу к стойкости перед США

    Песков назвал главу делегации России на переговорах по Украине

    В Кремле назвали дату и место переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok