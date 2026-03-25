08:33, 25 марта 2026Мир

В Израиле призвали забрать у соседней страны часть территории

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу с Ливаном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash.com

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла». Его слова передает Times of Israel.

«Река Литани должна стать нашей новой границей с государством Ливан, точно так же, как "желтая линия" в Газе и как буферная зона и вершина горы Хермон в Сирии», — подчеркнул Смотрич.

По словам министра, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться «радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома» Хезболлы. Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.

Ранее министерство иностранных дел Ливана решило выдворить посла Ирана Мохаммеда Резу Шейбани.

