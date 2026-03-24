15:48, 24 марта 2026

Ливан решил принять меры против Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Ливана решило выдворить посла Ирана Мохаммеда Резу Шейбани. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

МИД сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Ирана в Ливане Тауфика Самади Хошхо. С ним была проведена встреча.

«Генеральный секретарь, посол Абдул Саттар Исса, проинформировал его о решении ливанского государства отозвать аккредитацию назначенного иранского посла Мохаммеда Резы Шейбани и объявить его персоной нон грата», — утверждается в публикации.

20 марта чрезвычайного и полномочного посла Израиля в России Одеда Йосефа вызвали в МИД РФ после атаки на сотрудников телеканала RT в Ливане.

