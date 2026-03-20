Израильского посла вызвали в МИД РФ после атаки на сотрудников российского канала в Ливане

Посла Израиля Йосефа вызвали в МИД РФ после атаки на сотрудников RT в Ливане

Чрезвычайного и полномочного посла Израиля в России Одеда Йосефа вызвали в МИД РФ после атаки на сотрудников телеканала RT в Ливане. Об этом пишет РИА Новости.

«Посол (...) был вызван в МИД (...) в связи с ударом по съемочной группе», — сообщили в министерстве.

Как уточнили в агентстве, встреча продлилась 40 минут. От разговора с журналистами Йосеф отказался.

Другие детали не приводятся.

Ранее удар Израиля по сотрудникам RT прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал случившееся недопустимым.

Сотрудники филиала RT в Ливане, журналист Стив Суини и его оператор получили ранения в результате атаки Израиля на юге страны 19 марта. По данным издания, израильский самолет выпустил ракету по машине, в которой находились журналист и оператор. Их доставили в больницу.