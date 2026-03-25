В Киеве сочли оскорбительной выходкой обращение жены Зеленского к пустому креслу

Соскин: Трамп не простит Зеленскому оскорбительную выходку его жены

Обращение жены президента Украины Владимира Зеленского Елены к пустому креслу, где ранее сидела Мелания Трамп, во время выступления в Белом доме — это оскорбительная выходка, которую американский лидер Дональд Трамп не простит украинскому коллеге. С таким мнением выступил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мне кажется очень символичным, что его жена обратилась к креслу этому, вместо Мелании. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США», — сказал Соскин. Он напомнил, что Трамп — семейный человек, который не допустит такого обращения со своей женой.

«Тебя пригласили на встречу эту, дали выговориться — а ты плюешь под ноги и считаешь хозяйку за пустое место. Мерзкая ситуация», — добавил Соскин.

Инцидент произошел 24 марта на саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе».