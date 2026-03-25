Бывший СССР
03:46, 25 марта 2026

В Киеве сочли оскорбительной выходкой обращение жены Зеленского к пустому креслу

Соскин: Трамп не простит Зеленскому оскорбительную выходку его жены
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Обращение жены президента Украины Владимира Зеленского Елены к пустому креслу, где ранее сидела Мелания Трамп, во время выступления в Белом доме — это оскорбительная выходка, которую американский лидер Дональд Трамп не простит украинскому коллеге. С таким мнением выступил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мне кажется очень символичным, что его жена обратилась к креслу этому, вместо Мелании. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США», — сказал Соскин. Он напомнил, что Трамп — семейный человек, который не допустит такого обращения со своей женой.

«Тебя пригласили на встречу эту, дали выговориться — а ты плюешь под ноги и считаешь хозяйку за пустое место. Мерзкая ситуация», — добавил Соскин.

Инцидент произошел 24 марта на саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе».

    Последние новости

    Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

    В Киеве сочли оскорбительной выходкой обращение жены Зеленского к пустому креслу

    В России оценили последствия отправки британского корабля в Ормузский пролив

    В армию США будут брать с судимостью

    Стало известно о планах Великобритании отправить корабль для открытия Ормузского пролива

    Россиянка описала жительниц Мексики фразой «русским мужчинам точно понравится»

    В России указали на необоснованно большие потери ВСУ в Харьковской области

    В Китае рассказали об игре Путина на опережение против планов Трампа

    Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ленинградскую область

    Трамп призвал поддержать на выборах отказавшегося помогать Украине лидера

    Все новости
