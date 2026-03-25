В Киеве вынесли приговор ЮНЕСКО

Пресс-секретарь украинского МИД Тихий заявил о неработоспособности ЮНЕСКО

ЮНЕСКО проявила себя как неработоспособная организация. Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает «Страна.ua» в Telegram.

«К сожалению, это приговор дисфункциональности этой организации, неспособности называть вещи своими именами», — заявил он.

Так Тихий прокомментировал реакцию подразделения ООН на удары Вооруженных сил России по зданию во Львове, которое охраняется ЮНЕСКО. В организации не стали обвинять Россию в произошедшем, напомнив об обязанности всех сторон конфликта защищать культурное наследство.

Ранее российский дрон взорвался на площади возле памятника лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степану Бандере во Львове на западе Украины. ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников Вооруженных сил Украины во Львове.