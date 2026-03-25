Бывший СССР
19:51, 25 марта 2026

В Киеве вынесли приговор ЮНЕСКО

Пресс-секретарь украинского МИД Тихий заявил о неработоспособности ЮНЕСКО
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Abdul Saboor / Reuters

ЮНЕСКО проявила себя как неработоспособная организация. Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает «Страна.ua» в Telegram.

«К сожалению, это приговор дисфункциональности этой организации, неспособности называть вещи своими именами», — заявил он.

Так Тихий прокомментировал реакцию подразделения ООН на удары Вооруженных сил России по зданию во Львове, которое охраняется ЮНЕСКО. В организации не стали обвинять Россию в произошедшем, напомнив об обязанности всех сторон конфликта защищать культурное наследство.

Ранее российский дрон взорвался на площади возле памятника лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степану Бандере во Львове на западе Украины. ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников Вооруженных сил Украины во Львове.

    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    США выдвинули Ирану 15 требований

    Обстановку в развалившемся на части самолете в США описали фразой «там царил полный хаос»

    Старые iPhone внезапно обновили

    Песков раскрыл ответ США на сигналы России по Ирану

    Названо число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Зеленский назначил главой военной контрразведки Зайца

    Путин заявил о развитии стратегического партнерства с одной из постсоветских стран

    В России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва

    Россиянам назвали неожиданный способ улучшить эрекцию

    Все новости
