В Ленобласти начался пожар после атаки ВСУ

06:48, 25 марта 2026Россия

Дрозденко: В порту Усть-Луга начался пожар после атаки ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, возгорание зафиксировано в порту Усть-Луга. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Дрозденко отметил, что в Ленобласти продолжают отражать атаку противника. Сбито уже 33 беспилотника.

В ночь на 24 марта ВСУ также попытались атаковать Москву, кроме того, нанесен удар по Белгороду — там повреждена энергетическая инфраструктура.

