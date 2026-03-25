В Ленобласти начался пожар после атаки ВСУ

Дрозденко: В порту Усть-Луга начался пожар после атаки ВСУ

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, возгорание зафиксировано в порту Усть-Луга. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Дрозденко отметил, что в Ленобласти продолжают отражать атаку противника. Сбито уже 33 беспилотника.

В ночь на 24 марта ВСУ также попытались атаковать Москву, кроме того, нанесен удар по Белгороду — там повреждена энергетическая инфраструктура.