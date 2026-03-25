В МИД назвали единственный способ выхода из кризиса на Ближнем Востоке

Захарова: Переговоры — единственный способ выхода из кризиса на Ближнем Востоке

Переговоры являются единственным способом выхода из кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша позиция не претерпела изменений. Мы исходим из того, что переговоры — единственный разумный способ выхода из тяжелейшего кризиса, в который американо-израильский тандем вверг ближневосточный регион, да по сути весь мир», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что текущий конфликт имеет тенденцию к расширению и эскалации. Кроме того, по ее словам, существует угроза ядерной катастрофы.

«Россия последовательно выступает за скорейшее прекращение насилия, начало диалога, нацеленного на долгосрочное, устойчивое регулирование. Мы неизменно готовы этому содействовать», — сказала она.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.