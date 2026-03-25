В польском аэропорту у границы с Украиной замечена активность самолетов НАТО

В польском Жешуве зафиксирована активность авиации НАТО у границы с Украиной

В последние дни наблюдается повышенная активность авиации НАТО в польском аэропорту Жешув-Ясенка, расположенном у границы с Украиной. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, проанализированные РИА Новости.

Через этот аэропорт проходит более 95 процентов всей военной помощи Украине от стран Североатлантического альянса. За последние двое суток в Жешуве приземлились два польских правительственных Boeing 737, грузовой Boeing 747 из Атланты, Beechcraft C12 ВВС США и грузовой SAAB 340 из Остравы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжают оказывать помощь Украине, передавая ей разведданные и оружие. Он отметил, что Вашингтон работает совместно с европейскими странами «для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у Киева есть все необходимое».