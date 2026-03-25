15:08, 25 марта 2026

В польском аэропорту у границы с Украиной замечена активность самолетов НАТО

Виктория Кондратьева
В последние дни наблюдается повышенная активность авиации НАТО в польском аэропорту Жешув-Ясенка, расположенном у границы с Украиной. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, проанализированные РИА Новости.

Через этот аэропорт проходит более 95 процентов всей военной помощи Украине от стран Североатлантического альянса. За последние двое суток в Жешуве приземлились два польских правительственных Boeing 737, грузовой Boeing 747 из Атланты, Beechcraft C12 ВВС США и грузовой SAAB 340 из Остравы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжают оказывать помощь Украине, передавая ей разведданные и оружие. Он отметил, что Вашингтон работает совместно с европейскими странами «для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у Киева есть все необходимое».

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Раскрыты личности пострадавшей от резни москвички и ее бойфренда-сталкера

    Орбан назвал способ предотвратить войну России и Европы

    Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

    Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

    Все новости
