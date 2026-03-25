05:55, 25 марта 2026

Депутат ГД Бородай: Зеленский может подорвать «Турецкий поток» ради внимания
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, не получивший от Евросоюза 90 млрд евро и отодвинутый на второй план из-за конфликта на Ближнем Востоке, может подорвать газопровод «Турецкий поток» для привлечения внимания. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

По его словам, Зеленскому «нечего терять», поскольку чем больше внимание мира сосредоточено на Ближнем Востоке, тем меньше оно направлено на Украину. Собеседник агентства добавил, что это является принципиальным моментом для украинского лидера, так как его власть держится исключительно благодаря продолжению боевых действий. «Поэтому он может пойти на любые шаги, которые поведут к обострению», — допустил Бородай.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал, что в случае подрыва «Турецкого потока» Будапешт может квалифицировать действия Киева как государственный терроризм и обратится к международному сообществу. При этом он отметил, что Будапешт поддержит выделение Евросоюзом кредита на 90 миллиардов евро для Украины, если Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

