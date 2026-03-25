13:15, 25 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России раскрыли подробности подготовки визита делегации депутатов в США

Депутат Чепа подтвердил подготовку визита делегации Госдумы в США
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил информацию о подготовке визита делегации депутатов в США. Подробности об этом депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Такая встреча уже давно готовится. Мы начали обсуждать такие возможности еще в прошлом году. Это требует определенных процедур, согласований. Потому что все депутаты находятся под санкциями. Чтобы посетить какую-то страну, а это происходит на регулярной основе, для этого требуются государственные гарантии с принимающей стороны на какой-то срок, когда тот или иной депутат или группа депутатов могут посетить эту страну», — сообщил Чепа.

При этом депутат добавил, что состав делегации не будет раскрываться до самого визита в США.

Ранее в СМИ появилась информация, что делегация депутатов Госдумы полетит в США для переговоров в ближайшее время. По данным «Ведомостей», группу возглавит заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.

