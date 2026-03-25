Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:23, 25 марта 2026Бывший СССР

В России указали на необоснованно большие потери ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ несут необоснованно большие потери, контратакуя в Купянске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении двух месяцев пытаются контратаковать в Купянске Харьковской области. Эти попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии и не несут военной целесообразности, указал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Политическая целесообразность возобладала над военной логикой. И это очень печально для украинских граждан, поскольку они в данном районе несут необоснованные большие потери», — сказал Марочко.

Ранее ВСУ предрекли обескровливание резервов к осени в случае нового наступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok