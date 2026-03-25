В России высказались о будущем цен на безнзин

05:32, 25 марта 2026

Депутат Толмачев: Рост мировых цен на нефть приведет к подорожанию бензина
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: tristan tan / Shutterstock / Fotodom

В результате роста мировых цен на нефть подорожание бензина в разных странах будет неизбежно, рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий обратил внимание, что США уже столкнулись с совершенно непривычными для себя ценами на автомобильное топливо. За месяц они выросли на треть и составляют примерно полтора доллара за литр, при этом конфликт с Ираном, ставший спусковым крючком для роста бензина, только набирает обороты, добавил он.

«Такая же ситуация в Европе: за литр бензина сейчас просят около двух евро. Это ударяет не только по частным автовладельцам, для которых проезд на работу или за покупками стал гораздо дороже, но и по всей экономике: грузоперевозки, логистика, обеспечение продовольствием, — все растет в цене. В случае с Европой к причинам бензинового кризиса, помимо ситуации в Ормузском проливе, добавляется отказ от российского топлива», — указал Толмачев.

По словам депутата, перспективы у Европы мрачные: ирано-израильский конфликт разгорается сильнее, доставка столь необходимого топлива под большим вопросом, сроки стабилизации неизвестны. При этом Россия, по его словам, на фоне мирового бензинового кризиса выглядит оазисом стабильности.

«Мы обеспечены собственным топливом. Энергетическая, технологическая, продовольственная независимость — все то, о чем говорилось последние пять лет и для развития чего создавались национальные проекты и госпрограммы, становится очевидным преимуществом», — сказал Толмачев.

Ранее сообщалось, что российские независимые топливные операторы перестают покупать крупные партии бензина в связи с ростом цен на него. По оценкам экспертов, интерес к крупным партиям вернется только после того, когда разница между ценами на заправках и в опте позволит получать прибыль.

