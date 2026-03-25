10:51, 25 марта 2026Россия

В России захотели изменить требования к нагрузке школьников

Мишустин поручил проработать изменения требований к нагрузке школьников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России захотели изменить требования к нагрузке школьников. Соответствующее поручение Министерству просвещения дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, передает РИА Новости.

Согласно поручению, чиновники должны будут провести комплексную проверку объемов недельной нагрузки урочной и внеурочной деятельности школьников, после чего проработать совершенствования требований к занятости учащихся.

Отмечается, что работа должна быть выполнена до 10 ноября 2026 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что программы в школах России перегружены неподъемными для учеников темами.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    Сын ставшей жертвой взрыва в Севастополе многодетной женщины дал первый комментарий

    Россиянам перечислили портящие зубы продукты без сахара

    Раскрыто опасение Нетаньяху из-за США и Ирана

    Россиянин поставил на киберспорт 250 рублей и выиграл 266 тысяч

    Мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе

    Иран опроверг факт ведения переговоров с США

    Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Миргороде

    В России заявили о назревших ударах по целям в Европе

    В Госдуме задумались об эффективности запретов

    Все новости
