Мишустин поручил проработать изменения требований к нагрузке школьников

В России захотели изменить требования к нагрузке школьников. Соответствующее поручение Министерству просвещения дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, передает РИА Новости.

Согласно поручению, чиновники должны будут провести комплексную проверку объемов недельной нагрузки урочной и внеурочной деятельности школьников, после чего проработать совершенствования требований к занятости учащихся.

Отмечается, что работа должна быть выполнена до 10 ноября 2026 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что программы в школах России перегружены неподъемными для учеников темами.