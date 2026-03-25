Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:07, 25 марта 2026

В России захотели запретить детям пользоваться смартфонами

Кравцов: Минпросвещения обсуждает запрет смартфонов до определенного возраста
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России могут запретить детям пользоваться смартфонами до достижения определенного возраста. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью «Эмпатия Манучи», отметив, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка», — сказал министр. Он подчеркнул, что нужно установить возраст, с которого использование телефона будет разрешено, однако не уточнил, со скольких лет это будет нормой.

Кравцов добавил, что это непростой вопрос, и пока он обсуждается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok