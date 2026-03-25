В России захотели запретить детям пользоваться смартфонами

Кравцов: Минпросвещения обсуждает запрет смартфонов до определенного возраста

В России могут запретить детям пользоваться смартфонами до достижения определенного возраста. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью «Эмпатия Манучи», отметив, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка», — сказал министр. Он подчеркнул, что нужно установить возраст, с которого использование телефона будет разрешено, однако не уточнил, со скольких лет это будет нормой.

Кравцов добавил, что это непростой вопрос, и пока он обсуждается.

