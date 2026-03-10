В Минпросвещения разработали программы изучения новых языков в российских школах

В Минпросвещения разработали программы изучения новых языков в российских школах. Речь идет о языках народов России, передает РИА Новости.

Нововведения предполагают, что школьники будут изучать языки в рамках четырех предметов — «Государственный язык республики Российской Федерации» (всего — 14 языков разных республик), «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература».

Программы рассчитаны для учащихся начальных, средних и старших классов.

«Новые программы, созданные с учетом лучших региональных практик и современных методик, позволят повысить качество обучения, укрепить национальную идентичность и сохранить культурное разнообразие», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

