13:29, 10 марта 2026Россия

В Минпросвещения разработали программы изучения новых языков в российских школах

В Минпросвещения разработали программы изучения языков народов России в школах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Минпросвещения разработали программы изучения новых языков в российских школах. Речь идет о языках народов России, передает РИА Новости.

Нововведения предполагают, что школьники будут изучать языки в рамках четырех предметов — «Государственный язык республики Российской Федерации» (всего — 14 языков разных республик), «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература».

Программы рассчитаны для учащихся начальных, средних и старших классов.

«Новые программы, созданные с учетом лучших региональных практик и современных методик, позволят повысить качество обучения, укрепить национальную идентичность и сохранить культурное разнообразие», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре задумали провести апробацию нового обязательного устного экзамена по истории в школах. В пилотном проекте примут участие свыше полутора миллионов учеников.

