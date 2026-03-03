Реклама

Россия
13:34, 3 марта 2026Россия

В российских школах задумали провести апробацию нового обязательного экзамена

В Рособрнадзоре задумали провести апробацию устного экзамена по истории
Майя Назарова

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Рособрнадзоре задумали провести апробацию нового обязательного устного экзамена по истории в школах России. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что участие в апробации примут свыше полутора миллионов учеников.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что с 2027-2028 учебного года в школах страны начнут проводить обязательный устный экзамен по истории. Его будут сдавать все учащиеся девятых классов. Глава Минпросвещения выразил уверенность, что данное испытание продемонстрирует, «как думает, размышляет школьник».

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский подчеркнул, что экзамен будет проходить в форме собеседования.

Еще раньше Минпросвещения и Рособрнадзор предложили изменить расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

