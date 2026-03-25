Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:34, 25 марта 2026

В сети обсудили фигуру Анны Курниковой спустя три месяца после родов на фото папарацци

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Planetphotos / Globallookpress.com

Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова спустя три месяца после родов попала в объективы папарацци и подверглась обсуждениям в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летнюю жену испанского певца Энрике Иглесиаса заметили на прогулке в Майами. Так, она предстала перед камерами в белом лонгсливе, черных шортах и солнцезащитных очках. При этом на ее плече находилась большая зеленая сумка.

Читатели портала удивились форме Курниковой после рождения четвертого ребенка: «Она очень ухоженная и в отличной форме», «Она просто невероятно быстро восстановилась и выглядит потрясающе», «Черт, она так хорошо выглядит! А теперь оставьте ее в покое, пожалуйста», «У этой семьи хорошая генетика», «Все еще привлекательна, но жаль, что мы не можем всю жизнь выглядеть на 21 год».

В декабре прошлого года стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok