В сети обсудили фигуру Анны Курниковой спустя три месяца после родов на фото папарацци

Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова спустя три месяца после родов попала в объективы папарацци и подверглась обсуждениям в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летнюю жену испанского певца Энрике Иглесиаса заметили на прогулке в Майами. Так, она предстала перед камерами в белом лонгсливе, черных шортах и солнцезащитных очках. При этом на ее плече находилась большая зеленая сумка.

Читатели портала удивились форме Курниковой после рождения четвертого ребенка: «Она очень ухоженная и в отличной форме», «Она просто невероятно быстро восстановилась и выглядит потрясающе», «Черт, она так хорошо выглядит! А теперь оставьте ее в покое, пожалуйста», «У этой семьи хорошая генетика», «Все еще привлекательна, но жаль, что мы не можем всю жизнь выглядеть на 21 год».

В декабре прошлого года стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз.