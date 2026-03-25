В США усомнились в словах главы Пентагона о нанесении поражения Ирану

Дэвис усомнился в заявлении главы Пентагона Хегсета о нанесении поражения Ирану

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис поставил под сомнение заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нанесении США поражения Ирану. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Пока наш министр войны хвастается о том, как великолепно мы справились с этими обветшалыми обычными вооруженными силами Ирана, невольно возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником — против российских или китайских сил?» — написал он.

По словам бывшего американского военного, Россия и Китай внимательно следят за действиями США на Ближнем Востоке.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран внимательно следит за переброской войск США на Ближний Восток. «Не испытывайте нашу решимость защищать нашу землю», — отметил он.