Власти заявили о сотнях пытавшихся атаковать российский регион БПЛА

Богомаз сообщил, что за сутки в Брянской области сбили 258 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки в Брянской области сбили сотни беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, с 08:00 24 марта до 08:00 25 марта над областью уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа.

«Спасибо нашим защитникам!» — добавил губернатор. Каких-либо других подробностей об отражении атак Богомаз не привел.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на регионы России в ночь на среду, 25 марта, оказалась самой массированной за минувший год. Похожие объемы сбитых беспилотников фиксировались весной 2025-го — 28 мая Минобороны отчитывалось о 296 сбитых дронах.