14:11, 25 марта 2026Россия

Власти заявили о сотнях пытавшихся атаковать российский регион БПЛА

Никита Абрамов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

За прошедшие сутки в Брянской области сбили сотни беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, с 08:00 24 марта до 08:00 25 марта над областью уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа.

«Спасибо нашим защитникам!» — добавил губернатор. Каких-либо других подробностей об отражении атак Богомаз не привел.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на регионы России в ночь на среду, 25 марта, оказалась самой массированной за минувший год. Похожие объемы сбитых беспилотников фиксировались весной 2025-го — 28 мая Минобороны отчитывалось о 296 сбитых дронах.

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

    Европейский лидер рассказал о сытой Зеленским по горло Европе

    Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

    Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

    Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

    Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

    Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

    Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

    В Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь»

    Все новости
