Военный объяснил изменение в ходе украинского конфликта

Военный эксперт Дандыкин: Россия и Украина бьют по тылам

Россия и Украина стали наносить заметно больше ударов по тыловой инфраструктуре, такие изменения в формате боевых действий могут быть связаны с новыми задачами сторон, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это действительно видно — буквально за сутки у нас порядка 800 беспилотников полетели в глубокие тылы Украины. Били по военным объектам, по структурам, связанным с военным производством», — сказал Дандыкин.

Украина, по его словам, тоже сосредоточилась на ударах по тылам, но, в отличие от России, применяет заметно меньшее число ракет.

«Если у них речь идет о единицах, то у нас о десятках. Что касается беспилотников, то в силу того, что в Европе производство дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет бешеными темпами, удары сильно нарастили — за сутки сбили почти 400 беспилотников. Был налет на один из портов в Финском заливе, стараются бить по углеводородам из-за ситуации на рынке и роста цен на нефть», — поделился военный эксперт.

Ранее российский военблогер Юрий Подоляка заявил, что в зоне украинского конфликта произошло резкое «обострение тыловой войны». По словам публициста, как Россия, так и Украина нарастили удары по тыловой инфраструктуре.