19:29, 25 марта 2026

Возможность появления в России сети банкоматов без комиссий оценили

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: ZARIN ANDREY / Shutterstock / Fotodom

Возможное появление в России сети так называемых «белых» банкоматов (без комиссий) отвечает интересам всех участников рынка — как финансовых организаций, так и клиентов. Об этом заявил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Его слова приводит газета «Известия».

К началу этого года, напомнил эксперт, суммарное число банкоматов на внутреннем рынке сократилось до минимальных с 2010-го 138 тысяч единиц. Финансовые организации, пояснил он, сворачивают свои сети там, где содержание банкоматов обходится дорого.

Особенно трудная ситуация сейчас прослеживается в труднодоступных локациях. Местные жители в итоге сталкиваются с дилеммой: либо ехать в крупный областной центр, чтобы снять наличные, либо платить повышенные комиссии в «чужом» банкомате. Создание «белой» сети банкоматов позволит больше не сталкиваться с подобным выбором, резюмировал Астафьев.

Расходы же самих банков на обслуживание банкоматов при таком раскладе снизятся, добавил он. В итоге в плюсе оказываются как клиенты, так и финансовые организации. «Средние и региональные банки получат реальную выгоду от общей инфраструктуры», — констатировал аналитик.

Ранее с подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил создание в России сети «белых» банкоматов, которая позволит гражданам получать финуслуги без комиссии. Подобное нововведение, уточнил он, даст возможность финорганизациям сэкономить на установке собственных банкоматов.

