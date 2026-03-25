Врач назвал фрукт для снижения уровня холестерина и профилактики болезни Альцгеймера

Врач Амир Хан: Финики полезны для мозга и профилактики болезни Альцгеймера

Врач общей практики Амир Хан посоветовал включить в ежедневный рацион один фрукт для профилактики болезни Альцгеймера и снижения уровня холестерина. Слова специалиста приводит Daily Mirror.

Хан указал, что речь идет о финиках, которые без вреда для здоровья можно есть по две-три штуки в день. По его словам, несмотря на сладкий вкус, в таком объеме они не влияют на уровень сахара в крови, а благодаря высокому содержанию клетчатки улучшают пищеварение и общее состояние организма.

Еще одним полезным свойством фрукта врач назвал то, что он положительно влияет на уровень холестерина и здоровье сердца. «Исследования показывают, что антиоксиданты в финиках могут даже улучшать здоровье мозга и снижать воспаление, связанное с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера», — рассказал Хан, подчеркнув, что эти данные пока являются предварительными.

Ранее врачи Аурелио Рохас и Федерико Бонансеа посоветовали при хроническом стрессе есть киви. По их словам, этот фрукт снижает тревожность, воздействуя на ось «кишечник — мозг».