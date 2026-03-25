14:26, 25 марта 2026

Врач назвал фрукт для снижения уровня холестерина и профилактики болезни Альцгеймера

Екатерина Улитина

Фото: Azerbaijan_stockers / Freepik

Врач общей практики Амир Хан посоветовал включить в ежедневный рацион один фрукт для профилактики болезни Альцгеймера и снижения уровня холестерина. Слова специалиста приводит Daily Mirror.

Хан указал, что речь идет о финиках, которые без вреда для здоровья можно есть по две-три штуки в день. По его словам, несмотря на сладкий вкус, в таком объеме они не влияют на уровень сахара в крови, а благодаря высокому содержанию клетчатки улучшают пищеварение и общее состояние организма.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Еще одним полезным свойством фрукта врач назвал то, что он положительно влияет на уровень холестерина и здоровье сердца. «Исследования показывают, что антиоксиданты в финиках могут даже улучшать здоровье мозга и снижать воспаление, связанное с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера», — рассказал Хан, подчеркнув, что эти данные пока являются предварительными.

Ранее врачи Аурелио Рохас и Федерико Бонансеа посоветовали при хроническом стрессе есть киви. По их словам, этот фрукт снижает тревожность, воздействуя на ось «кишечник — мозг».

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

    Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

    Москвичам назвали срок исчезновения снега

    Названа причина искаженного представления Трампа о конфликте с Ираном

    Тренер сборной Мали рассказал о пропуске лидерами команды матча с Россией

    В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

    Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

    Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

    В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

    Все новости
