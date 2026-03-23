21:03, 23 марта 2026

Людям с хроническим стрессом посоветовали употреблять перед сном один продукт

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Врачи Аурелио Рохас и Федерико Бонансеа заявили, что людям, которые находятся в состоянии хронического стресса, перед сном необходимо употреблять один продукт. Их слова приводит издание El Confidencial.

Так, Рохас посоветовал включить в вечерний рацион киви. В нем содержатся антиоксиданты, витамин С и клетчатка, которые регулируют ось «кишечник — мозг», влияющую на тревожность и настроение, пояснил он.

Кроме того, этот фрукт уменьшает хроническое воспаление в организме, тесно связанное со стрессом, добавил доктор. Бонансеа также подчеркнул, что в киви содержатся фолаты — вещества, играющие важную роль в поддержании баланса нервной системы.

«Употребление двух киви перед сном может увеличить продолжительность сна и улучшить его качество», — добавил врач.

Ранее терапевт Ольга Чистик объяснила, почему после обеда возникает сонливость. По ее словам, вызывать это состояние может обилие углеводов в рационе.

