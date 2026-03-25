09:33, 25 марта 2026

Лебедев: ВС России ударили по зданиям СБУ на западе Украины
Варвара Кошечкина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ) в трех городах на западе Украины. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«(В Ивано-Франковскеприм. «Ленты.ру») скорые вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжелом состоянии», — поделился он.

Подпольщик сообщил, что российские военные нанесли удары по объекту в Виннице, где находились высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные специалисты. Он дополнил, что в результате атаки около семи человек получили серьезные ранения.

Лебедев также отметил, что в результате атаки на здание СБУ в Тернополе не выжило не менее 12 сотрудников службы и три иностранных офицера.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВС России в результате боевых действий в Песчаном Харьковской области уничтожили 1-й пограничный отряд Госпогранслужбы (ГПС) Украины. В состав подразделения входят элитные штурмовые группы, многие из которых имеют опыт боевых действий, включая участие в украинской «антитеррористической операции» в Донбассе.

