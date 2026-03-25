ВСУ атаковали телевышку и вышку связи в регионе России в сотнях километров от границы

Ведерников: ВСУ атаковали телевышку и вышку связи в Псковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали телевизионную вышку и вышку сотовой связи в Псковской области, которая расположена в расстоянии 800 километров от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона России Михаил Ведерников, передает РИА Новости.

По данным губернатора, атака была совершена в ночь на 25 марта с помощью беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что атака на телевизионную вышку в поселке Плюсса совершается уже во второй раз за неделю. Вышка сотовой связи в деревне Лудони Струго-Красненского района была атакована впервые и получила незначительные повреждения.

«Пострадавших нет, при падении обломков на землю произошло возгорание сухой травы», — пояснил Ведерников.

Глава региона уточнил, что на данный момент связь восстановлена по временной схеме, а необходимые элементы оборудования телевышки заменят в максимально сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что ночь с 24 на 25 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 регионами.