Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 25 марта 2026Россия

ВСУ атаковали телевышку и вышку связи в регионе России в сотнях километров от границы

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали телевизионную вышку и вышку сотовой связи в Псковской области, которая расположена в расстоянии 800 километров от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона России Михаил Ведерников, передает РИА Новости.

По данным губернатора, атака была совершена в ночь на 25 марта с помощью беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что атака на телевизионную вышку в поселке Плюсса совершается уже во второй раз за неделю. Вышка сотовой связи в деревне Лудони Струго-Красненского района была атакована впервые и получила незначительные повреждения.

«Пострадавших нет, при падении обломков на землю произошло возгорание сухой травы», — пояснил Ведерников.

Глава региона уточнил, что на данный момент связь восстановлена по временной схеме, а необходимые элементы оборудования телевышки заменят в максимально сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что ночь с 24 на 25 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 регионами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok