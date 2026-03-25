19:35, 25 марта 2026

В российском городе поставят памятник Высоцкому

Виктория Клабукова

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

В Омске появится памятник легендарному барду и актеру Владимиру Высоцкому. Соответствующее решение приняли в горсовете, пишет «Комсомольская правда».

Решение об установке не продиктовано историческими событиями. Как признала председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина, в Омске легендарный бард не бывал, однако выразила уверенность, что монумент в его честь станет украшением города. Разработкой памятника займется местный скульптор Виктор Костенко. В планах властей разместить статую в Воскресенском сквере в центре Омска, практически напротив филармонии. Высоцкий будет изображен с гитарой, которая стала неотъемлемой частью его образа. Установить монумент собираются ко Дню города.

В городе Бологое Тверской области бюст Высоцкого после отправки на реставрацию был потерян. Спустя два года после «временного» демонтажа его обнаружили в бурьяне на задворках железнодорожного вокзала. Бюст возвели на частные средства, а уже после его установки обнаружили в надписи на постаменте орфографическую ошибку.

