Захарова обвинила США в использовании переговоров с Ираном для подготовки к войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый виток американо-израильской агрессии в отношении Ирана начался на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной программе. По ее словам, США использовали дипломатию как прикрытие для подготовки к войне, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Тегеран свою часть работы выполнял добросовестно. Как оказалось, Вашингтон использовал переговоры как прикрытие», — сказала дипломат. Она подчеркнула, что сам факт использования дипломатических переговоров для подготовки к военным действиям является «откровенной дискредитацией дипломатии».

Захарова отметила, что конфликт развивается не по первоначальному сценарию. Она не исключила, что очередные призывы к переговорам направлены на создание более выгодных условий для перегруппировки сил и корректировки военных планов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке могут пройти в ближайшие выходные в Исламабаде. По его словам, на этот раз повестка будет шире и включит вопросы ракетных программ, союзных Тегерану формирований, а также гарантии безопасности для Ирана.

Глава МАГАТЭ предположил, что предстоящая встреча будет посвящена не только ядерной энергетике и причинам конфликта, но и более широкому кругу проблем, связанных с безопасностью в регионе.

