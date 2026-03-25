Захарова прокомментировала насмешку украинского бара над терактом в «Крокусе»

Захарова: Акция украинского бара в годовщину «Крокуса» была адским флешмобом

Акция украинского бара, проведенная в годовщину теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», была адским флешмобом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что киевский арт-бар «Офензива» запустил акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Организаторы описывают акцию как «способ отпраздновать подвиг» преступников.

«Я просто хочу сказать, что это не фрагмент фильма ужасов, что это не какой-то, я не знаю, запрещенный к показу отрывок из телефонного видео душевнобольного или маньяка. Это даже не кощунство, это душевная болезнь, конечно. Ну и преступление, безусловно», — отметила дипломат.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались четверо вооруженных мужчин. Они открыли огонь по людям. В результате стрельбы и поджога здания пострадали 609 человек.