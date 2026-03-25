Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 25 марта 2026

Захарова прокомментировала насмешку украинского бара над терактом в «Крокусе»

Захарова: Акция украинского бара в годовщину «Крокуса» была адским флешмобом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Акция украинского бара, проведенная в годовщину теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», была адским флешмобом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что киевский арт-бар «Офензива» запустил акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Организаторы описывают акцию как «способ отпраздновать подвиг» преступников.

«Я просто хочу сказать, что это не фрагмент фильма ужасов, что это не какой-то, я не знаю, запрещенный к показу отрывок из телефонного видео душевнобольного или маньяка. Это даже не кощунство, это душевная болезнь, конечно. Ну и преступление, безусловно», — отметила дипломат.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались четверо вооруженных мужчин. Они открыли огонь по людям. В результате стрельбы и поджога здания пострадали 609 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

    Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    У молодых москвичей появилось неожиданное хобби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok