Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:10, 25 марта 2026Бывший СССР

Зеленский назначил главой военной контрразведки Зайца

Зеленский назначил новым главой военной контрразведки СБУ Зайца
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой департамента военной контрразведки Службы безопасности республики (СБУ) Виктора Зайца. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Зайца Виктора Николаевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский назначил нового руководителя контрразведки украинской спецслужбы. Им стал Сергей Гуньковский.

Ранее российские войска нанесли удары по зданиям СБУ. Целями атаки стали объекты в Тернополе, Ивано-Франковске и Виннице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok