Зеленский назначил главой военной контрразведки Зайца

Зеленский назначил новым главой военной контрразведки СБУ Зайца

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой департамента военной контрразведки Службы безопасности республики (СБУ) Виктора Зайца. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Зайца Виктора Николаевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский назначил нового руководителя контрразведки украинской спецслужбы. Им стал Сергей Гуньковский.

Ранее российские войска нанесли удары по зданиям СБУ. Целями атаки стали объекты в Тернополе, Ивано-Франковске и Виннице.