01:02, 25 марта 2026

Женщины назвали самую раздражающую фразу мужчин в постели

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Claudia Love / Unsplash

Эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт рассказала, почему женщин выводят из себя некоторые фразы, которые мужчины произносят во время секса. Ее слова приводит издание Metro.

Как показал опрос сайта о сексуальном образовании, большинство женщин раздражает вопрос «ты скоро?» во время секса. По мнению Найт, все дело в том, что женщина воспринимает его как установку четких временных рамок. Это мешает сосредоточиться на ощущениях, заставляет думать о не связанных с сексом вещах и мешает достичь оргазма.

Специалистка уверена, что во время интимной близости не нужно интересоваться тем, как продвигается процесс. Уместнее будет спросить партнершу о ее ощущениях. «Вы можете задать вопрос: "Тебе это нравится?" или "Мне продолжать в том же духе?" Также можно спросить, нравятся ли ей темп и поза», — дала совет Найт.

При этом эксперт отметила, что во время секса невербальные знаки часто говорят больше, чем слова. Поэтому она посоветовала обращать внимание на дыхание партнерши, ее движения и реакции.

Ранее женщинам, которым трудно раскрепоститься в постели, посоветовали попробовать позу «обратная наездница». Эксперт по сексу и отношениям Тара Сувиньяттичайпорн считает, что в этой позе проще расслабиться и сосредоточиться на ощущениях.

