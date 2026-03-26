16:47, 26 марта 2026

45-летняя экс-солистка группы «Демо» назвала способы замедлить старение

Певица Саша Зверева назвала сон и хороший рацион способами замедлить старение
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Экс-солистка поп-группы «Демо» Саша Зверева назвала способы замедлить старение. Пост появился в ее Telegram-канале.

45-летняя певица, проживающая в США, заявила, что в какой-то момент обнаружила, что у нее появились отеки, изменился овал лица и стало меньше энергии. Так, ей поставили диагноз «преддиабет», который она связала с перименопаузой. «И тогда я поняла главное: внешность — это следствие, и если внутри система уже начала давать сбой, никакие косметологи не помогут!» — вспомнила артистка.

При этом она указала, что вернуть моложавую внешность и улучшить физическое состояние ей помогли хороший рацион с белком и полезными жирами, различные добавки, сон, тренировки и стресс-менеджмент.

«Я реверснула преддиабет, снова чувствую силы и энергию, много тренируюсь, кайфую от того, как выглядит мое тело, и даже не думаю о скальпеле», — отметила звезда.

Ранее в марте 48-летняя российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова раскрыла секрет красоты.

    Последние новости

    В США объяснили исчезновение Abrams в зоне СВО

    Раскрыты самые дорогие страны для перелетов летом

    Оценена вероятность завершения карьеры Роналду и Месси в 2026 году

    Иран решил перестать быть вежливым с ОАЭ

    Стало известно об официальном ответе Ирана на план США

    45-летняя экс-солистка группы «Демо» назвала способы замедлить старение

    Раскрыта выгода России от роста цен на нефть

    Появились кадры с места атаки БПЛА в Подмосковье

    В СПЧ назвали странным ответ ФСИН о судьбе избитого Адамом Кадыровым Журавеля

    Клявер высказался о воссоединении группы «Чай вдвоем»

    Все новости
