Американец сместил китайского конкурента на российском авторынке

«Автостат»: Американский RAM впервые стал лидером рынка пикапов в России

Американские пикапы RAM, не представленные официально на российском рынке, в феврале впервые обошли конкурента по сегменту — китайский JAC, пишет «Автостат». В последний месяц зимы в России было продано 215 машин (рост в 2,5 раза), что соответствует доле на рынке в 15,5 процента против 5 процентов годом ранее.

За этот же период JAC реализовал 186 автомобилей, что на 56 процентов хуже показателя годичной давности. Правда, это не стало поводом потерять позицию лидера сегмента в нашей стране по итогам первых двух месяцев 2026 года.

За отчетный период россияне приобрели 2684 новых пикапа, что на 24,4 процента меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года. Аналитики отмечают затяжное сокращение рынка уже тринадцать месяцев подряд — с февраля прошлого года.

В марочном рейтинге по итогам первых двух месяцев года первое место сохранил JAC (414 проданных машин). Доля марки составила 15 процентов от общего объема рынка. Следом идут машины марок Sollers (386) и RAM (375), а также УАЗ (351) и Changan (346).

Среди моделей лидером остается пикап JAC T9, разошедшийся тиражом в 392 единицы. Однако совсем плотно к нему расположился американский RAM 1500 (375). В пятерку самых востребованных моделей вошли УАЗ «Пикап» (351), Changan Hunter Plus (345) и Great Wall Poer (241).

