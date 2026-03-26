Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:59, 26 марта 2026

Названы самые быстро дешевеющие китайские машины

Автоблогер Асафьев: Chery Arrizo 8 за три года теряет почти 50 % от своей цены
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Какие китайские машины дешевеют быстрее всего, рассказал автоблогер Стас Асафьев в новом видео, доступном на YouTube. Он выяснил, что некоторые владельцы ряда моделей теряют до 50 процентов вложенных средств за два-три года эксплуатации.

Лифтбек JAC J7 в 2023 году стоил от 2,2 до 2,5 миллиона рублей. В 2026-м машины трехлетней давности на вторичном рынке предлагают от 1,1 до 1,5 миллиона рублей. Таким образом, потеря стоимости за три года составила 39 процентов.

Три года назад внедорожник Tank 300 стоил 3,7-4,1 миллиона рублей. Теперь же модель предлагается от 3 миллионов рублей. Tank 500 стоил 5,1-5,7 миллиона рублей. На вторичном рынке Tank 500 2023 года продают за 4,2-4,5 миллиона, тогда как на старте продаж он стоил 5,1-5,7 миллиона. Удешевление в первом случае составляет 12 процентов, во втором — 21.

Суббренды Chery не могут похвастаться устойчивой динамикой. Так, модель Omoda C5 на вторичном рынке продается в среднем за 1,6 миллиона рублей, тогда как три года назад она стоила 2,75 миллиона (потеря стоимости около 40 процентов). Седан S5, по данным Асафьева, на вторичном рынке практически отсутствует (амортизация 40-45 процентов, с 2,25 до 1,35 миллиона рублей). За три года значительно потерял и премиальный Exeed VX — от 41 до 46 процентов начальной стоимости (с 5,2 до 2,8 миллиона). В похожей ситуации и модель TXL. За это же время она подешевела на 40 процентов (с 4,2 до 2,5 миллиона).

В случае самого Chery самая большая потеря цены у модели Arrizo 8 — на 47 процентов (с 3,4 до 1,8 миллиона). Лучшее положение у Tiggo 4, удешевление которой за три года составило 16 процентов (с 1,9 до 1,6 миллиона).

У моделей Geely ситуация зависит от модели. Так, Atlas, купленный в 2022 году за 2,2 миллиона рублей, сегодня стоит примерно столько же. Это самая минимальная потеря стоимости за отчетный период — всего 5 процентов. Но Coolray той же «возрастной группы» подешевел с 2,2-2,3 миллиона рублей до 1,5 миллиона (падение 35 процентов).

Лучше всех из кроссоверов Haval «держит» цену модель M6. Три года назад машина стоила 2 миллиона, а сейчас на вторичном рынке ее можно приобрести в среднем за 1,75 миллиона рублей (удешевление на 15 процентов). Самый популярный в России китайский кроссовер — Jolion — теряет 31 процент стоимости (с 2,6 до 1,8 миллиона). У модели F7 амортизация составляет 32 процента (с 3,1 до 2,1 миллиона).

Ранее глава концерна Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь прокомментировал ситуацию с коррозией и назвал главную причину появления ржавчины на китайских машинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok